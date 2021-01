Walibi voor rechter na horrorongeluk in kartattractie

Volg de zaak hieronder vanaf 13.30 uur via de tweets van verslaggever Marcel Vink.

De vraag die woensdagmiddag vooral aan de orde komt tijdens de rechtszaak, die om half twee begint, is: hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren, en is het pretpark in Biddinghuizen nalatig geweest? Het Openbaar Ministerie is van mening dat dit het geval is en dat er niet aan bestaande wetgeving is voldaan.

Na het horrorongeluk ging de Kart Fight Exhibition meteen dicht, op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie gaf een jaar geleden al aan de schokkende zaak voor de rechter te brengen.

Walibi vroeg extra onderzoek aan, in aanloop naar een rechtszaak, en betwist schuld te hebben aan het ongeluk. Het management van het park stelt dag in dag uit alles te doen om de veiligheid van bezoekers te waarborgen.

Het is niet duidelijk hoe het met het meisje gaat, en ook niet of ze aanwezig zal zijn tijdens de rechtszaak. De Kart Fight Exhibition is sinds het ongeluk niet meer open geweest.