Londen in de ban van kattenmoordenaar

Rechercheurs zijn erachter gekomen dat de dader handschoenen draagt wanneer hij de dieren doodt en hij weet zijn slachtoffers te lokken met rauwe kip. Britse baasjes zijn massaal geschrokken van de gruwelijke gebeurtenissen. Ze zijn bang om hun huisdier naar buiten te laten, omdat er al zoveel zijn verdwenen.

Opengesneden

De Engelse Chantelle is het baasje van Scooter. Haar kat is slachtoffer van de dierenbeul. Toen Scooter opeens verdwenen was, ging Chantelle op onderzoek, waarbij zij stuitte op een buurman die het beestje ’s nachts dood op een stoep had gevonden. Toen de buurman naar binnen ging om een dekentje te pakken voor de kat en weer terugkwam, was het diertje verdwenen.

Dezelfde dag werd het lichaam van Scooter nog gevonden. Deze lag met een opengesneden buik, een afgesneden staart en met haar ingewanden eruit, in de tuin van een andere buurman.

Chantelle overweegt na de verschrikkelijke gebeurtenis te verhuizen. Naar eigen zeggen is zij nog nooit zo angstig en onrustig geweest.