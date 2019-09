Indrukwekkende voor-en-na-foto’s van Bahama’s

Orkaan Dorian heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Het dodental is inmiddels gestegen naar twintig. Zeker 70.000 bewoners van de eilandengroep hebben direct hulp nodig, waaronder schoon drinkwater, eten, medicijnen en onderdak.

Vandaag liet Nederland nog weten noodhulp te verlenen. De Koninklijke Marine heeft momenteel al vier schepen in het gebied.

De schepen zijn net aangekomen bij Sint Maarten voor een noodhulpoefening die volgende week van start moest gaan. De oefening was gericht op het helpen van de bevolking van de beneden- en bovenwindse eilanden na een orkaan. Een deel van de 700 Nederlandse militairen gaat nu in plaats van oefenen aan de slag in de praktijk.

Voor, na

Ondertussen worden op sociale media en door gerenommeerde nieuwsmedia indrukwekkende before and after-foto’s verspreid. Bekijk hieronder een selectie.