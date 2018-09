Schipper voor rechter om tragisch scheepsongeval

Volgens het Openbaar Ministerie is het aan de Duitse schipper van het bijna 110 meter lange binnenvaartschip te wijten dat het motorjacht zonk. De 35-jarige Oliver K. wordt dood door schuld tenlastegelegd.

Oliver K. (35) voer op 16 oktober 2013 met zijn Werner Reich – aan boord 2000 ton diesel - van de Rotterdamse haven richting Karlsruhe. De schipper, die sinds 1999 in de scheepvaart werkte, was vier maanden eerder gestart met werken op dat type schip.

Op de Nieuwe Maas bij Ridderkerk kruiste zijn weg die van het plezierjacht Bolero van het Zwitserse echtpaar Markus (50) en Rita (54). Het stel was met hun nu 24-jarige dochter op vakantie. Ze waren dol op varen, en vooral in Nederland. Die ochtend waren Markus en Rita op tijd vertrokken om op tijd bij de sluis in Gorinchem te zijn.

Hoe het binnenvaartschip precies onder de boeg terechtkwam, was vrijdag in de rechtbank in Rotterdam onderwerp van discussie. Een Ridderkerker, die aan de Nieuwe Maas woont, pakte zijn verrekijker toen hij het binnenvaartschip twee plezierjachten rap zag naderen. Het ene jacht voer stuurboordwal, de Bolero midden op het kanaal.

Onverwacht koers gewijzigd

Schipper Oliver K. verklaarde dat hij tussen de twee plezierjachten door wilde, dat hij de Bolero steeds in beeld had, maar dat het jachtje onverwacht de koers wijzigde. Dat laatste zou niet stroken met de schadesporen op de schepen. K. verklaarde een waarschuwingssignaal gegeven te hebben, maar getuigen hebben niets gehoord.

Vlak voor ze werden aangevaren hoorde de dochter vanuit het voorschip van de Bolero haar moeder aan haar vader vragen: „Markus, heb je dat schip niet gezien?” Ze stond op, zag het grote zwarte schip naderen, groen water golfde over de reling. De boot kantelde. Een klap volgde.

Getuigen zagen hoe de Bolero door de boeggolf van de Werner Reich werd opgetild en kapseisde. Het jachtje kwam op zijn zijkant terecht, voor de boeg van het schip. De boot werd overvaren en zonk naar de bodem. Het Zwitserse stel verdronk. Het lichaam van Rita werd pas een week later bij Capelle aan den IJssel terug gevonden. De dochter overleefde de ramp. Zij kon zichzelf in veiligheid brengen door na de aanvaring overboord te springen.