Molenbeek weert Wilders om zijn ’islamsafari’

Wilders en Dewinter hebben Schepmans per brief op de hoogte gesteld van hun voornemen de Brusselse deelgemeente te bezoeken. De Vlaamse politicus wil zijn Nederlandse collega volgende week vrijdag deels per auto, deels te voet rondleiden in de gemeente waar meerdere daders van de aanslagen in Parijs en Brussel banden mee hadden. „Dat is provocerend en hun veiligheid kan niet worden gegarandeerd”, aldus de woordvoerder.

’Bezoek kan niet doorgaan’

De gemeente zal de heren „op korte termijn” duidelijk maken dat het bezoek niet door kan gaan. Dewinter laat alvast weten dat hij zijn voorgenomen visite doorzet. Woordvoerder Sam van Rooy van de Vlaams Belang-coryfee wijst erop dat Dewinter en Wilders geen manifestatie, demonstratie of campagne in Molenbeek willen houden of voeren. „Het gaat om twee gekozen volksvertegenwoordigers die gewoon eens poolshoogte komen nemen.”

Van Rooy vraagt zich „wel af hoe ze denken dit bezoek tegen te houden.” „Hardhandig en met geweld? Dat lijkt me toch heel sterk. Wij zijn niet uit op een gewelddadige confrontatie, maar deinzen niet terug en blijven van plan naar Molenbeek te trekken.” Van Rooy sluit niet uit naar de rechter te stappen als Molenbeek zijn voorman inderdaad de toegang ontzegt, maar voelt daar op voorhand weinig voor. „Dan gaat het weer op de lange baan.”