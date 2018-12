Geen nieuwe gevallen open tbc in Vaassen

Ⓒ De Telegraaf

VAASSEN - Bij de ruim zevenhonderd mensen die in Vaassen zijn getest op open tuberculose (tbc) is de besmettelijke variant van de ziekte niet aangetroffen. Wel is bij 27 mensen een tbc-besmetting gevonden, maar zij kunnen de ziekte niet doorgeven aan mensen in hun omgeving, meldt de GGD.