Almere tikje verwonderd de Eredivisie in: ’Het dringt nog steeds niet helemaal tot me door’

ALMERE - Almere is niet te kalmeren! De jongste club in het Nederlands betaalde voetbal beleeft zondag tegen FC Twente zijn Eredivisiedebuut. Is Almere City, dat in 2005 als FC Omniworld de eerste divisie betrad, daar klaar voor? De mensen van het eerste uur en binnen de club stuiteren van ongeduld.

Met het duel tussen FC Volendam en Vitesse gaat vanavond het nieuwe seizoen van de Eredivisie van start. En dat wordt extra spannend voor de inwoners van Almere, omdat ’hun’ Almere City FC debuteert in de hoogste voetbalklasse. Ⓒ ROOIMANS, THIJS