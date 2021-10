Elf Indonesische padvinders verdronken, twee kinderen in kritieke toestand

Bij de wandeling en opruimactie van zo’n 150 leden van een islamitische scoutinggroep langs de Cileuleur-rivier gingen er 21 het water in. De lokale bevolking wist er tien in veiligheid te brengen, zei een woordvoerder van de hulpdiensten in Bandung, een stad ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta.

Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De autoriteiten hadden een waarschuwing afgegeven. Sowieso mogen kinderen in het regenseizoen, dat laat in november begint, geen tochten maken langs rivieren. Vorig jaar overleden tien padvinders toen ze werden meegesleurd door snel opkomend water.