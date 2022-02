Gijzelnemer aangereden door politie, had geen bomvest om

De verdachte is onderzocht op explosieven, maar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is inmiddels weer weg bij hem. De politie meldt dat de verdachte geen explosieven op zijn lichaam had.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Overmeesteren

Kort daarvoor was het de gegijzelde gelukt de Apple Store uit te rennen bij het ophalen van een pakketje voor de deur. Toen de gijzelnemer achter hem aanging, kon de politie de dader overmeesteren. Hierbij is de gijzelnemer hard aangereden door een politieauto. Een mobiel medisch team heeft hem op een brancard gelegd. Een woordvoerder van de politie kan nog niets vertellen over zijn verwondingen.

De gegijzelde is in veiligheid gebracht, meldt de politie. Over zijn toestand is ook nog niets gemeld.