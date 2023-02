Woedende Wagner-baas haalt uit naar Rusland: ’Wij krijgen geen munitie’

De voormalige cateraar van president Poetin is sinds het begin van de oorlog uit de anonimiteit getreden als baas van het huurlingenleger, dat wereldwijd klussen uitvoert voor Poetin.

Het leger van Prigozjin vecht al maanden zwaar om de stad Bachmoet, in het oosten van Oekraïne. Ondanks aanhoudende bestokingen slaagde Wagner er niet in Bachmoet in te nemen. Recentelijk zouden reguliere Russische strijdkrachten het stokje hebben overgenomen rond de stad in het oosten van Oekraïne.

„Wij worden simpelweg tegengewerkt”, fulmineert Prigozjin op zijn Telegram-kanaal. „Dit staat gelijk aan hoogverraad.” Een dag eerder liet de Wagner-baas zich al in soortgelijke bewoordingen uit. Maandag zei de vechtersbaas nog dat Wagner geen bevoorrading meer krijgt wegens ’persoonlijke vijandigheden’ van niet nader genoemde personen.

Stemverheffing

Een dag later richt Prigozjin zijn woede rechtstreeks aan de Russische minister van Defensie Sergej Sjogoe en legerleider Valeri Gerasimov. Hij doet dat hoorbaar boos en met veel stemverheffing. Door het gebrek aan leveringen verliest Wagner veel manschappen, claimt Prigozjin. Niet alleen zou Wagner geen munitie meer krijgen, maar ook wordt er geen materieel meer geleverd om loopgraven mee aan te leggen.

Prigozjin bekritiseert het Russische leger al maanden om ’incompetent handelen’ en zegt dat het reguliere Russische leger de successen van Wagner rond Bachmoet wil claimen.