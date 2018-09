Vergeten dna-match geen bewijs verkrachting

Tegen de man was twee weken geleden 36 maanden gevangenisstraf geëist voor de gewelddadige verkrachting in 1998 en de beroving van een prostituee een jaar eerder. De Drachtenaar kwam pas in 2016 in beeld voor de twintig jaar oude zaken, nadat een dna-match na een mishandeling in 2008 leidde tot herkenning. Door een blunder van politie en justitie was acht jaar lang niets gedaan met die dna-match.

Aan de hand van dna-sporen en getuigenverklaringen werd de diefstal met geweld wel bewezen verklaard. De verdachte zei echter onschuldig te zijn aan de verkrachting en stelde hij vrijwillig seks te hebben gehad met de vrouw uit Delft. Hoewel een spermaspoor op een handdoek overeenkwam met zijn dna, zegt de rechtbank de bewezenverklaring niet te mogen baseren op alleen de verklaring van de vrouw. Andere getuigen zijn er niet. Daarom is de man daarvoor vrijgesproken.