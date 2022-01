Rutte IV maakt debuut met debat over regeringsverklaring

Volg het debat hieronder via de tweets van parlementair verslaggever Mike Muller.

Premier Rutte zegt voor aanvang van het debat dat de gevolgen de pandemie groter zijn dan partijpolitiek. „We hebben al langer te maken met sluimerende onvrede en spanningen in de samenleving. In deze periode komen ze nog eens extra onder een vergrootglas te liggen.” Hij ziet dat debat verhardt. Rutte doet een oproep om het debat scherp op de inhoud te voeren, maar ook de onderlinge verstandhoudingen te bewaken

Daarna komen alle fracties aan het woord. Het nieuwe kabinet kan de borst natmaken voor hun debuut-debat in de Tweede Kamer, waarin dinsdag en woensdag verantwoording wordt afgelegd over het nieuwe coalitieakkoord. Naast voorspelbare kritiek van oppositieleden, kraken ook een hoogleraar en adviesorganen van het kabinet harde noten.

Het nieuwe kabinet zal met een helder antwoord moeten komen op de vraag of de doorstart van Rutte-IV niet eenvoudigweg oude wijn in nieuwe zakken is. De oppositie maakt zich in ieder geval op voor een rondje prijsschieten.

Bekijk ook: Kansen voor JA21 als ze het slim spelen

Veel ogen zullen bovendien gericht zijn op coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU, omdat er in een beloofde nieuwe bestuurscultuur ook ruimte zou zijn voor kritiek vanuit de fracties op hun eigen bewindslieden. De grote vraag is hoe kritisch fractieleiders Hermans (VVD), Paternotte (D66), Heerma (CDA) en Segers (CU) zich opstellen. Vooral omdat Hermans, Heerma en Segers ook nog eens zelf hebben onderhandeld over het akkoord tussen de partijen.