VVD wil voorstellen om koopkracht te verbeteren

De coalitiepartijen hebben volgens haar afgesproken dat het nieuwe beleid tot een ’evenwichtig en positief koopkrachtbeeld’ moet leiden. Maar dat ziet zij niet terug in recente koopkrachtcijfers van het Centraal Planbureau (CPB) en het Nibud. Toch gaat de VVD de loskoppeling van de AOW met het minimumloon niet terugdraaien, zei Hermans. Daar krijgt ze stevige kritiek op vanuit de oppositie. Daar klinkt het verwijt dat ouderen de dupe zijn.

Het debat over de regeringsverklaring ontaardde direct in moddergooien. Na een plechtig begin over onderlinge verhoudingen vlogen de verwijten over persoonlijke aanvallen, hoofddoekjes en dubbele nationaliteiten over en weer.

PVV-leider Wilders kreeg het aan de stok met alle coalitiepartijen en sommige linkse oppositiepartijen. Kamervoorzitter Bergkamp probeerde in te grijpen tijdens het betoog van Wilders, ook op aansporen van meerdere Kamerleden. Zij vroeg discreter om te gaan met het noemen van namen van mensen die zich in de Tweede Kamer niet kunnen verweren. De PVV’er haalde onder meer uit naar GL-Kamerlid Bouchallikht en D66’er Sahla en leek zich weinig aan te trekken van de pogingen van Bergkamp.

Kamerleden riepen de voorzitter daarop herhaaldelijk op steviger in te grijpen. „U bent scheidsrechter, niet procesbegeleider”, zei Kamerlid Omtzigt bijvoorbeeld. „Maar als een scheidsrechter constant ’foei, foei’ zegt, ’u mag niet trappen op de enkels, maar niet ingrijpt met gele of rode kaarten, gebeurt er niks. En dat is wat u aan het doen bent.”

Het debat begon nog met een oproep van premier Rutte om ’onderlinge verstandhoudingen te bewaken’. De politiek moet volgens hem bovendien een ’harde grens trekken als de democratische rechtstaat moedwillig wordt geschaad’, zegt premier Rutte bij het afleggen van de regeringsverklaring. „We moeten ons verzetten tegen iedere poging om maatschappelijke spanningen doelbewust verder aan te wakkeren.”

Het nieuwe kabinet zal met een helder antwoord moeten komen op de vraag of de doorstart van Rutte-IV niet eenvoudigweg oude wijn in nieuwe zakken is. Ⓒ ANP

Rutte keurt het af als ’wanneer harde wetenschappelijke kennis wordt afgedaan als: ook maar een mening’. Ook mag men het ’niet normaal’ gaan vinden om ’democratisch genomen besluiten te ondergraven’. De Tweede Kamer debatteert dinsdag en woensdag met het nieuwe kabinet Rutte-IV over de regeringsverklaring. Premier Rutte zal dinsdagochtend eerst de nieuwe bewindspersonen aan de Kamer voorstellen en de plannen van het nieuwe kabinet presenteren.

Premier Rutte zegt voor aanvang van het debat dat de gevolgen de pandemie groter zijn dan partijpolitiek. „We hebben al langer te maken met sluimerende onvrede en spanningen in de samenleving. In deze periode komen ze nog eens extra onder een vergrootglas te liggen.” Hij ziet dat debat verhardt. Rutte doet een oproep om het debat scherp op de inhoud te voeren, maar ook de onderlinge verstandhoudingen te bewaken.

Turkse afkomst

Na de verklaring kwamen alle fracties aan het woord. PVV-leider Wilders trapte af en botste direct met alle coalitiepartijen. Wilders gaat deze week praten met minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), nadat hij eerder een tweet stuurde waarin hij haar Turkse afkomst hekelt. „Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen”, twitterde de PVV-leider op 30 december vorig jaar.

Yeşilgöz wilde een dag na de tweet met Wilders erover praten, maar hij reageerde niet op telefoontjes of berichtjes van haar. „Ze was toen staatssecretaris voor Klimaat, wat moest ik daarmee?” Wilders zegt tijdens het debat over de regeringsverklaring dat hij met het woord „ze” VVD'ers bedoelde, en niet mensen met een Turkse afkomst. „De VVD ziet mij het liefste onder het tapijt verdwijnen.” Hij zegt geen enkele uitspraak terug te nemen.

Rondje prijsschieten

Het nieuwe kabinet kan de borst natmaken voor hun debuut-debat in de Tweede Kamer, waarin dinsdag en woensdag verantwoording wordt afgelegd over het nieuwe coalitieakkoord. Naast voorspelbare kritiek van oppositieleden, kraken ook een hoogleraar en adviesorganen van het kabinet harde noten.

Het nieuwe kabinet zal met een helder antwoord moeten komen op de vraag of de doorstart van Rutte-IV niet eenvoudigweg oude wijn in nieuwe zakken is. De oppositie maakt zich in ieder geval op voor een rondje prijsschieten.

Veel ogen zullen bovendien gericht zijn op coalitiepartijen VVD, D66, CDA en CU, omdat er in een beloofde nieuwe bestuurscultuur ook ruimte zou zijn voor kritiek vanuit de fracties op hun eigen bewindslieden. De grote vraag is hoe kritisch fractieleiders Hermans (VVD), Paternotte (D66), Heerma (CDA) en Segers (CU) zich opstellen. Vooral omdat Hermans, Heerma en Segers ook nog eens zelf hebben onderhandeld over het akkoord tussen de partijen.