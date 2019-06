Trumps woordvoerster Sarah Sanders vertrekt

Trump zei haar te steunen als ze overweegt gouverneur van haar ’thuisstaat’ te worden. Dat was haar vader Mike Huckabee (63) in de jaren 2005-2008. Hij heeft eerder zelf geprobeerd president te worden, maar werd begin 2016 een belangrijke aanhanger van Trump. Ook Sarah geldt als een bevlogen Trump-aanhanger.

Sanders zegt dat ze Trump „eeuwig dankbaar” is voor de kans die ze heeft gekregen en trots is „op alles wat hij heeft bereikt.” „Ik hou van de president en van mijn baan. De belangrijkste taak die ik ooit zal hebben, is een moeder zijn voor mijn kinderen en het is tijd dat we naar huis gaan. Bedankt meneer de president!”, aldus de woordvoerster op Twitter.

De president prijst Sanders op Twitter. „Ze is een heel bijzondere persoon met buitengewone talenten, die ongelooflijk veel werk heeft verricht.”

Sarah Sanders tijdens een persgesprek voor het Witte Huis. Ⓒ EPA

