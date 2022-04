Premium Het beste van De Telegraaf

Caravan is amper droog te stallen: ’Kamperen is gewoon ’hot’, zeker na corona’

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Hans Bakker uit Ermelo heeft zijn camper noodgedwongen op de oprit staan. Er is volgens hem geen stalling te vinden in de wijde omgeving. Ⓒ Frans Paalman

Bunnik - Het is zoeken naar een speld in een hooiberg voor eigenaren van campers en caravans om een stalling te vinden. Vrijwel nergens is meer plaats voor hun huisje op wielen, die nu vaak noodgedwongen op straat voor de deur geparkeerd wordt of wekenlang op de oprit staat. Vaak tot afgrijzen van de buren...