Achterbak vol met amfetamine op de A2

De drugskoerier reed met hoge snelheid in de richting Eindhoven en trok daardoor de aandacht van agenten. De bestuurder wisselde veel van strook en maakte zich ook schuldig aan bumperkleven. Toen de man ging tanken, werd hij aangehouden.

Bij de controle van de auto roken de agenten direct een bekende chemische geur van synthetische drugs. In de achterbak stonden big shoppers en plastic tassen met in totaal 65 kilo amfetamine. De drugs, de auto, een Rolex-horloge, twee telefoons waaronder een crypto-telefoon en een bedrag van ongeveer 500 euro contant geld werden in beslag genomen.