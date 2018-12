Canadese Rus bekent hacken voor geheime dienst

De 22-jarige Karim Baratov, alias Kay, heeft een bekentenis afgelegd bij een rechtbank in Californië, waar hij is aangeklaagd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft dat woensdag bekendgemaakt.

Behalve Baratov zijn ook drie andere Russen aangeklaagd. Die zouden verantwoordelijk zijn voor het hacken van honderden miljoenen mailaccounts bij Yahoo. Als zij toegang wilden tot mailaccounts bij andere bedrijven, waaronder Yandex en Google, kwamen ze uit bij Baratov. Volgens de aanklacht heeft hij meer dan 11.000 mailadressen voor ze gekraakt. Wie de gedupeerden zijn, is niet bekend.

Schikking

Baratov werd in maart opgepakt in Canada en daarna uitgeleverd. Hij gebruikte vaak dezelfde manier. Hij deed alsof hij namens bijvoorbeeld Google mailde, lokte een doelwit naar een nagemaakte site en vroeg vervolgens om daar gebruikersnamen en wachtwoorden in te vullen. Die informatie speelde hij door aan zijn Russische opdrachtgevers.

Baratov heeft een schikking getroffen met de aanklagers. Hij krijgt een boete van ruim 2 miljoen dollar (1,9 miljoen euro) en moet een schadevergoeding betalen. In februari hoort hij of hij ook een celstraf krijgt.

De drie andere aangeklaagden zijn nog voortvluchtig. Zij bevinden zich waarschijnlijk in Rusland zelf.