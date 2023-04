Eerbetoon aan plots overleden Afrika-correspondent Miriam Mannak

In een township bij Kaapstad is een onderwijsinstelling die geheel uit haar nalatenschap is gefinancierd naar haar vernoemd. Het past bij de bevlogen strijdster tegen onrecht die ze was.

Het Nederlandse Run4Schools opende het Miriam Mannak Learning Centre dat werd gerealiseerd op de Tafelsig Primary basisschool in Mitchells Plain, een door armoede, harde criminaliteit, gangs en drugs vergiftigde township op zo’n 20 kilometer buiten Kaapstad. Zo’n 1,5 miljoen mensen wonen hier onder erbarmelijke omstandigheden en kinderen groeien er vrijwel kansloos op. Sinds 2004 houdt Run4Schools zich er bezig met naschools onderwijs aan kinderen op inmiddels vier basisscholen. Daar krijgen ze de kansen die Miriam hen zo gunde. Binnen de hekken van deze openbare scholen is orde en regelmaat, erbuiten is het uitzicht minder aantrekkelijk.

Afrika-correspondent Miriam Mannak reisde in december 2021 naar Nederland om kerst te vieren bij haar ouders in Friesland. Ze werd enkele dagen na aankomst ziek, en overleed op 24 december 2021 in Heerenveen aan een agressieve hersentumor.