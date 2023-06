Verbod op dragen gebruiksmessen in heel Amsterdam vanaf 1 juli

Kopieer naar clipboard

Politiechef van de eenheid Amsterdam Frank Paauw en burgemeester Femke Halsema eerder tijdens een debat over een proef met gerichte wapencontroles. Ⓒ ANP / ANP

AMSTERDAM - Per 1 juli geldt in de gehele gemeente Amsterdam een messenverbod, schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema woensdag in een raadsbrief. „Dit betekent dat het naast wapens die in de Wet wapens en munitie zijn verboden ook niet langer is toegestaan om gebruiksmessen in de openbare ruimte te dragen”, aldus de burgemeester. Gebruiksmessen zijn bijvoorbeeld koksmessen of hobbymessen.