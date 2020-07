Dierenbescherming waarschuwt kattenbezitters: pas op met kiepraam

„Hij kwam er helaas niet ongeschonden uit, maar heeft waarschijnlijk wel geluk gehad”, zo laat de Dierenbescherming weten op Facebook. De kat had geen kracht meer in zijn achterpootjes, maar bleek gelukkig niets gebroken te hebben. „Waarschijnlijk zat de bloedtoevoer naar zijn poten knel of heeft de kat een flinke kneuzing opgelopen. Na een nachtje kwam er alweer wat meer beweging in zijn ene achterpootje.”

De eigenaar is flink geschrokken en heeft het kiepraam direct beveiligd. „Helaas komen we af en toe ook katten tegen waarbij het slecht afloopt. We willen daarom iedereen gelijk weer waarschuwen: heb je een kiepraam open staan? Zorg voor raambeveiliging, zoals een rooster. Een handdoek tussen het kiepraam kan ook al iets helpen.”

Het katje is inmiddels weer thuis.