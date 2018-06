Keiharde maatregelen Catalonië

Het doel is terugkeren naar de ‘normalidad’ en ‘legalidad’. Het zijn woorden die Rajoy al zo vaak heeft gebruikt. Zodra er een ‘normale situatie’ is, zullen er verkiezingen worden gehouden. „In ieder geval binnen zes maanden. Dat is mijn wens”.

Ook de macht van het Catalaanse parlement wordt ingeperkt. Het parlement mag wel ‘gewone’ wetten aannemen, maar niets dat ingaat tegen artikel 155, of de grondwet. Als dat toch het geval is, kan het parlement ogenblikkelijk worden ontbonden.

Rajoy zegt dat de autonomie van Catalonië wordt niet opgeheven. Het ontlokte meteen een cynische reactie van een woordvoerder van de PdeCat, de partij van Puigdemont: “Nee, de hele democratie wordt opgeheven.”

Bedrijven vluchten nu echt

Rajoy zei dat alles is begonnen met de ‘poging om de Spaanse regering een referendum te laten accepteren dat geen enkele regering kan accepteren.’ Er zijn afscheidingswetten aangenomen die niet kunnen in een democratie, in zijn ogen, en die ‘zijn verboden door het Constitutioneel Hof, maar het kon ze niet schelen.’

Rajoy refereerde ook aan het vertrek van vele bedrijven. Inmiddels zijn dat er bijna twaalfhonderd. Donderdag werd een record bereikt van 285 bedrijven die op één dag vertrokken. “Er zou een ongekende inflatie ontstaan, bij onafhankelijkheid. 25 procent van het BNP zou verdwijnen.”

Wat doet Puigdemont?

Inmiddels is de Senaat bijeen. Die zal een commissie aanwijzen die de maatregelen moet bestuderen. Die commissie zal dinsdag ‘president’ Puigdemont oproepen, zodat hij nog zijn bezwaren kan maken. Het ligt niet voor de hand dat hij daar zal verschijnen, maar de wet vereist dat hem de gelegenheid wordt gegeven in beroep te gaan. Daarna zal de Senaat stemmen, maar obstakels worden niet verwacht.

De vraag is wat Puigdemont de komende dagen gaat doen. Hij staat onder druk van zijn gedoogpartner CUP, die wil dat hij de onafhankelijkheid definitief uitroept. Maar als hij dat doet, heeft het Spaanse Openbaar Ministerie een aanklacht klaarliggen wegens rebellie. Het kan Puigdemont op dertig jaar cel komen te staan.

Puigdemont zal om 21 uur vanavond reageren op de maatregelen.

Catalanen zeggen ’nee’

Uit een opiniepeiling van de krant El Periodico blijkt dat de meeste Catalanen het liefst geen onafhankelijkheidsverklaring zien, en ook niet het inzetten van artikel 155. Bijna zeventig procent wil het liefst nu directe verkiezingen.

