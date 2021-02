16 aanhoudingen in Eindhoven om illegaal gokken

Binnenland

Zes arrestaties na steekpartij in Groningse woning

Een man is zaterdagavond gewond geraakt door een steekincident in een huis aan de K. Nieboerweg in Foxhol (Groningen). De politie meldde dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is gebracht. In de woning zijn zes mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij.