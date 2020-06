Nederlands onderzoek HCQ stopt ondanks Lancet-flater

Dat maakt het UMC Utrecht bekend. De malariamiddelen worden veel voorgeschreven voor malaria en een aantal artsen claimen geweldige resultaten bij het coronavirus. Daarbij gaat het vooral om hydroxychloroquine in combinatie met een antibioticum en zink.

Wereldwijd was er echter geen consensus over de heilzame werking van het goedkope en breed voorradige middel. Toen The Lancet, een van de meest vooraanstaande wetenschappelijke journals ter wereld, een grote publicatie publiceerde waaruit schadelijkheid bleek, zetten veel wetenschappers hun onderzoek stop.

Dat artikel werd echter ingetrokken. Het databureau achter de studie, Surgisphere, bleek voor de studie meer doden te rapporteren in Australië dan in het hele land waren gemeld, en had bovendien een sciencefictionschrijver en porno-actrice in dienst, zo vond The Guardian. Over de integriteit van het bureau bestaat grote twijfels.

De intrekking van het artikel in The Lancet bracht een schok teweeg in de medische wereld. Het noopte de Wereldgezondheidsorganisatie tot voortzetting van het eigen onderzoek.

Nederland: ’Geen homerun’

Het Nederlandse onderzoek wordt echter definitief stilgelegd. Dat heeft meerdere redenen, zegt Andy Hoepelman, projectleider en hoofd van Infectieziekten in het UMC Utrecht, tegen het AD. Hij wijst op een Engelse studie waaruit ook geen heilzaam effect bleek. „Die data zijn nog niet naar buiten, maar zijn wel met ons gedeeld. We hebben daarop gezegd: we moeten oppassen dat we niet te veel energie gaan stoppen in een studie waarvan we nu al twijfels hebben of het middel werkt. Misschien laat het een klein beetje effectiviteit zien, maar het wordt geen homerun”, vertelt Hoepelman.

Hydroxychloroquine werd vooral bekend doordat president Donald Trump de pil zelf zou slikken, preventief. Voor een heilzaam effect daarvan zijn geen aanwijzingen. Artsen die goede resultaten boeken met het middel stellen dat het medicijn in een vroegtijdig stadium na besmetting wel effect zou hebben.