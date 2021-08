Politie VS voelt landelijk munitietekort

Agenten kunnen door het tekort minder oefenen dan normaal. En zelfs de schietinstructeurs komen in de problemen, aldus Jason Wuestenberg van de National Law Enforcement Firearms Instructors Association: „Een aantal schietinstructeurs heeft hun registratie al moeten inleveren, omdat hun werkgever munitietekorten had of zelfs helemaal geen munitie meer kon kopen.”

En niet alleen op de schietbaan laten de tekorten zich gelden. Ook op straat is het tekort aan munitie merkbaar. Een woordvoerder van de politie in gokstad Las Vegas bijvoorbeeld laat weten aan persbureau Associated Press dat zijn korps last heeft van de tekorten: „We hebben maatregelen genomen om waar mogelijk zuinig met munitie om te gaan.”

Oefenen

Wuestenberg waarschuwt dat de politie ook indirect last kan krijgen van de tekorten. Ongeveer 40 procent van de Amerikanen die vorig jaar een vuurwapen kocht, deed dat voor de eerste keer in zijn of haar leven. Door de tekorten kunnen ook burgers nu minder oefenen en hij is bang dat dat voor ongelukken gaat zorgen: „Zoals het gezegde luidt: ’Dat je een gitaar hebt, maakt je nog geen gitarist.’ Je moet oefenen.”

De Amerikaanse strijdkrachten hebben overigens geen munitietekorten, want die produceren hun eigen patronen in zes verschillende fabrieken verspreid over het land.