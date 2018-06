Madrid pakt Catalonië aan

De brief van Puigdemont plofte donderdag rond 10.00 uur op de mat bij Mariano Rajoy, de Spaanse premier. Daarin zegt Puigdemont dat het Catalaanse parlement over de verklaring zal stemmen als de regering de dialoog blijft weigeren, en als het doorgaat met ’de repressie’, althans, ’als het parlement dat opportuun acht’.

Madrid: zaterdag actie

De regering in Madrid reageerde binnen enkele minuten op de verklaring. Het zei in een communiqué dat ‘het door zal gaan met de stappen om artikel 155 in te zetten’. Daarmee zal Catalonië in ieder geval voor een deel het zelfbestuur worden ontnomen.

Zaterdag zal de ministerraad bij elkaar komen om te overleggen welke maatregelen het zal nemen, in het kader van artikel 155. De hele regering kan worden ontbonden, of de leiders kunnen worden opgepakt, en er kunnen verkiezingen worden uitgeschreven.

In de wandelgangen was te horen dat Madrid als eerste vicepresident Oriol Junqueras zou willen vervangen, omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor de organisatie van het verboden referendum van 1 oktober. Ook zou Madrid de greep op de Catalaanse belastingdienst versterken.

Beetje vaag

Alle Spaanse tv-kanalen telden af voor het ultimatum, dat Puigdemont gesteld was door Madrid: hij moest voor 10 uur vandaag duidelijk maken of de onafhankelijkheid was uitgeroepen. Puigdemont moest dat doen omdat er verwarring was ontstaan of hij nu wel of niet de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. ’Zeg gewoon si of no, zo moeilijk is dat toch niet’, zei de Spaanse vicepresidente eerder deze week bits.

Maar heel duidelijk wordt Puigdemont niet, hij blijft op twee benen hinken: aan de ene kant hameren op de dialoog, aan de andere kant dreigen met onafhankelijkheid. Het is in ieder geval niet het duidelijke antwoord dat Madrid wilde horen.