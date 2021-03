Twee gewonden na steekpartij in centrum Rotterdam: slachtoffer naar ziekenhuis

Beide personen zijn aangehouden. Zeker een van hen is naar het ziekenhuis gebracht door een ambulance. Wat de aanleiding van het incident was is nog onbekend.

De politie heeft de straat afgezet. Er zijn veel agenten op de been en er wordt ter plaatse verder onderzoek verricht.

