Premium Het beste van De Telegraaf

Oorlog in Oekraïne Oorlog gaat nieuwe fase in: elitesoldaten Oekraïne wachten Russen op in Donbas

Door Thierry Goeman Kopieer naar clipboard

Een Oekraïense soldaat loopt door Boetsja. Ter illustratie. Ⓒ ANP / REX by Shutterstock

Kiev - De oorlog in Oekraïne komt in een nieuwe, mogelijke nog wredere fase. Want nu het Russische leger zich heeft teruggetrokken uit Kiev, dreigt de Donbas-regio volledig overrompeld te worden. Al zullen de Russen er wel oog in oog komen te staan met de beste troepen van het Oekraïense leger.