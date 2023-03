Man met vuurwapen opgepakt bij middelbare school Rotterdam

ROTTERDAM - Bij een middelbare school op de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid is een man aangehouden die een vuurwapen in bezit had. Hij had eerder bij de politie een melding gedaan dat hij bedreigd werd met een vuurwapen door iemand anders.