Zeeuw opgepakt voor witwassen na opscheppen tegen politie over horloge

De politie deed dinsdag een inval in een huis in Kloosterzande, omdat de man daar verbleef. Bij de doorzoeking werden een geldhond en een drugshond ingezet. De geldhond vond ruim 50.000 euro aan contant geld. Ook nam de politie in het huis een hoeveelheid hennep, dure merkkleding en luxe goederen in beslag.

De man uit Lamwaarde kon niet verantwoorden hoe hij aan de spullen en het geld is gekomen en wordt daarom verdacht van witwassen. Ook de 28-jarige bewoner van het huis in Kloosterzande is aangehouden. Beiden zitten vast.