België in ban van 40 jaar oude, mysterieuze verdwijning Nederlandse Riet

20 mei 1982, 14.00 uur. De 43-jarige Riet Smit-De Vries vertrekt te voet naar het treinstation vanuit haar woning in de Plutostraat 9 in Geleen. Tegen haar man en kinderen vertelt ze dat ze een lang weekend naar haar zus Greet in Nieuwegein gaat.

Maar daar zal ze nooit aankomen. Na vier dagen is Riet nog steeds niet terug thuis en begint haar familieleden zich zorgen te maken. Ze stappen naar de politie van Geleen en geven haar als vermist op.

Bijna 40 jaar later is deze verdwijningszaak nog steeds niet opgelost. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies met Smit-De Vries gebeurde. Maar het onderzoek leidt nu plots wel naar de Belgische provincie Limburg. Toen ze verdween, had Smit-De Vries immers een relatie met een man die in Genk woonde.

De man dreigde Riet iets aan te doen als ze de relatie zou beëindigen, en verhuisde vlak na de vermissing naar Hasselt. Het is mogelijk dat Riet met de man meegegaan is naar België en dat haar toch iets is overkomen.

Tips gezocht

Riet werd geboren op 28 maart 1939 in Soerabaja, Indonesië. Toen ze verdween, was ze ongeveer 1,67 meter lang en had ze een tenger postuur. Ze had blond lang haar, dat ze opgestoken droeg. Verder had ze een lichte huid met sproeten. Riet werkte soms in de bediening en de keuken van een horecagelegenheid in het centrum van Geleen.

Wie weet wat er met Riet Smit-De Vries gebeurd is of waar ze op 20 mei 1982 naartoe is gegaan, mag met de politie van het Nederlandse Limburg contact opnemen, bijvoorbeeld per mail, vermiste-personen.limburg@politie.nl.