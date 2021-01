Tips van de deskundigen: Zo houd je je relpubers binnen

Premium Binnenland

Veel emotie over ‘gescalpeerd’ meisje in kart Walibi

Ze lag twee weken in het ziekenhuis, onderging meerdere operaties, en gaat mogelijk opnieuw onder het mes. De impact van het ongeluk dat een 13-jarig meisje in mei 2018 had in een kartattractie van Walibi, toen ze met haar lange haren verstrikt raakte in draaiende delen, is enorm. De vraag is alleen...