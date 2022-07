Google bouwt klein datacenter bij stad Groningen

Het nieuwe complex moet op bedrijventerrein Westpoort komen. Dat ligt in Hoogkerk in de gemeente Groningen, aan de snelweg A7. Volgens Google is het datacentrum nodig omdat "steeds meer mensen gebruikmaken van digitale middelen en organisaties massaal overstappen naar het werken vanuit de cloud". Het is niet bekend hoeveel geld Google in het project steekt.

De gemeente Groningen zegt dat het project gemiddeld ongeveer 125 permanente arbeidsplaatsen oplevert. Het perceel moet voor ongeveer de helft uit groen en water bestaan. Ook is Google verplicht om restwarmte beschikbaar te stellen "voor een mogelijk toekomstig warmtenetwerk". Volgens de gemeente gaat het niet om een zogeheten hyperscale datacenter. Daarvoor wordt het Google-gebouw te klein en gebruikt het te weinig stroom. Dit betekent dat het datacenter niet onder de strengere regels valt die het kabinet begin dit jaar heeft ingevoerd.

In het najaar van 2023 zou moeten worden begonnen met de bouw van het datacenter.