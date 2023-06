D66’er Sjoerdsma veroordeelt aanval op De Telegraaf-journalist door D66’er

Bosma en Van der Plas confronteerden Sjoerdsma tijdens een debat over persvrijheid en – veiligheid met aanvallen richting journalisten vanuit zijn eigen partij. Dit deden zij nadat Sjoerdsma een oproep deed om ’te stoppen met haat zaaien richting journalisten’.

Eigen partij

Volgens PVV’er Bosma moest Sjoerdsma vooral ook naar zijn eigen partijleden kijken, en was de ’nazivergelijking’ over Duk van vorige maand, ’in wezen een oproep tot geweld’. Sjoerdsma wilde aanvankelijk niet op de specifieke casus ingaan. Hij stelde dat zijn oproep ’aan ons allen’ was gericht – en dus ook aan zijn eigen partijleden. „En in algemene zin zeg ik dat iedereen die op een of andere manier bijdraagt aan bedreigingen, intimidatie en haatzaaien richting journalisten, kan rekenen op de veroordeling van D66.”

Tekst gaat verder onder de video

Met dat antwoord nam na Bosma ook Van der Plas geen genoegen. „De heer Sjoerdsma is een van de mensen die altijd direct vooropgaat om mensen te veroordelen. Ook op Twitter. Dat is op zich prima, maar wanneer heeft de heer Sjoerdsma dan afstand genomen van dit soort tweets (van Smeets, red.), van mensen uit zijn eigen partij?”, hield ze hem voor.

’Ik accepteer dat niet’

„Vanuit mijn fractie zult u dat soort geluiden niet zien, niet horen, niet vernemen”, probeerde Sjoerdsma eerst nog. Na herhaaldelijk aandringen zei hij: „Ik heb al vier keer gezegd dat ik die dingen veroordeel, en niet tolereer. Ongeacht van wie ze komen. Ik accepteer dat niet.” Sjoerdsma erkende in het debat dat ook D66-Kamerlid Tjeerd de Groot - die een verslaggever van de in opspraak geraakte Ongehoord Nederland! eind vorig jaar voor ’fascist’ uitmaakte - een fout heeft gemaakt.

Andersom kreeg Sjoerdsma geen reactie op zijn verzoek tot ’reflectie’ van PVV’er Bosma, op uitspraken van PVV-leider Geert Wilders. Die noemde journalisten twee jaar geleden ’tuig van de richel’. „Je zou wel verwachten dat de zelfreflectie die wij daarin tonen, er ook is bij de rest van de Kamer”, zei Sjoerdsma. „Dat de heer Bosma weigert in te gaan op een verzoek tot reflectie van zijn eigen partijleider, vind ik teleurstellend.”