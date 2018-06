Rotterdamse politieambtenaar vecht verbod hoofddoek aan

Politieagenten op straat moeten neutraal blijven, vindt de korpsleiding. Ⓒ Peter Schoonen

UTRECHT - Een medewerkster van de politie in Rotterdam is naar het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht gestapt omdat het haar verboden is een hoofddoek te dragen tijdens het werk. De korpsleiding is tegen omdat de uitstraling van de politie neutraal moet zijn. Het korps is inmiddels op de uitspraak voorbereid.