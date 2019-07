Opnieuw tbs voor oud-tbs’er na bedreiging ex

Bij een ander meisje legde hij chocolade en bloemen neer in de tuin. Haar vader die tegen S. in actie kwam, is vervolgd voor eigenrichting. De ’wraakvader’ uit Helmond wachtte S. op bij zijn huis en sloeg hem met een sneeuwschep, waardoor hij ernstig letsel opliep. De vader werd eind vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot 4,5 jaar cel wegens poging tot doodslag.

Het gerechtshof in Den Bosch vindt, anders dan de rechtbank, ook ontucht van S. bewezen met een 13-jarig meisje. De man deed zich voor als 17-jarige jongen en had haar verleid om naaktfoto’s te sturen. Ook al was er geen lichamelijk contact, het hof vindt dat er wel relevante interactie was.