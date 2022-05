Premium Het beste van De Telegraaf

Ongeluk met gasfles werd dakdekker Bart (54) fataal: ’Hij wilde ’s avonds voetbal kijken’

Door Bert Feys, Jels Devlaminck en Junior Verbeeke Kopieer naar clipboard

Bart Vandeputte (54) kwam dinsdag om bij een ongeluk met een gasfles Ⓒ rr/KURT DESPLENTER

Deerlijk - Bij een explosie van een gasfles in Deerlijk, West-Vlaanderen is dakdekker Bart Vandeputte (54) uit Oostnieuwkerke omgekomen. De man was met een medewerker onderweg naar een klus toen er plots rook uit de laadruimte van zijn vrachtwagen kwam. Ze stopten om even een kijkje te nemen, waarna die fles ontplofte. Vandeputte, vader van twee zonen, was op slag dood.