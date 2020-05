Hierom lopen de voorspellingen over coronavaccins zo uiteen

In de nieuwste podcast corona-update gaat het uiteraard over de versoepelde maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd woensdagavond. Maar premier Rutte benadrukt dat het ‘nieuwe normaal’ geldt zolang er geen vaccin is. Juist daar is nogal wat verwarring over, want kunnen we de eerste miljoenen doses al in september verwachten of duurt het nog jaren voordat er een behandeling is tegen corona? Verslaggever Silvan Schoonhoven heeft uitgezocht waarom de voorspellingen van deskundigen zo ver uiteenliggen.