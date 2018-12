Te dik? Geen operatie

Tot nu toe werd aan rokers en te dikke mensen de kans gegeven eerst hun leven te beteren. Een operatie werd dan tot wel negen maanden uitgesteld, maar uiteindelijk toch uitgevoerd.

In de nieuwe regels staat volgens de Daily Telegraph dat obese patiënten pas voor niet-urgente operaties in aanmerking komen als ze serieus zijn afgevallen. Alleen voor bijzondere gevallen wordt nog een uitzondering gemaakt.

Rokers moeten kunnen aantonen dat ze minstens acht weken voor de operatie zijn gestopt. Dat wordt actief gecontroleerd met ademanalyse.

De zieketeverzekeraar hoopt zo mensen te dwingen gezonder te leven.

Het Royal College of Surgeons, de organisatie die de medisch specialisten vertegenwoordigt, is fel tegen de plannen omdat ze discriminerend zouden zijn. Gevreesd wordt dat dit het begin is van meer uitsluitingen van patiënten.

