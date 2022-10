Lichaam drie maanden vermiste vrouw aangetroffen in Duitsland: partner aangehouden

Het lichaam van de vrouw is gevonden bij een viaduct in de gemeente Mainz-Bingen in Duitsland. Op 15 juni kwam een melding bij de Duitse politie binnen dat er bij een viaduct een lichaam van een vrouw was aangetroffen. Lange tijd was niet bekend wie de aangetroffen vrouw was. Volgens berichten in Duitse media ging het om een verband lichaam.

In Duitsland werd vervolgens een uitgebreid onderzoek opgestart om enerzijds de identiteit vast te stellen en anderzijds te achterhalen wat er met haar gebeurd was. Verschillende oproepen in de Duitse media en het Duitse opsporingsprogramma Aktenzeiten XY ungelöst leverden echter geen resultaat op

Uiteindelijk kon op basis van forensisch technisch onderzoek de identiteit van de vrouw vastgesteld worden.

Onderzoek in woning

De politie deed woensdagochtend onderzoek in een woning aan de Frans Halsstraat in Reuver. Dat is donderdag hervat. Het onderzoek had te maken met de vermissing van de 35-jarige Sawsan Mhamdi. De partner van de vrouw is door de politie woensdagochtend aangehouden. Hij wordt ervan verdacht mogelijk betrokken te zijn bij de vermissing.