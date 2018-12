Bier duur langs de lijn

Van de achttien eredivisieclubs verhoogden er zeven de bierprijzen. De supporters van VVV betalen in Venlo met omgerekend 11,30 euro per liter het meest voor een plastic beker pils, gevolgd door Heerenveen (11 euro) en Vitesse (10,80). Dit blijkt uit een onderzoek van het besparingsplatform Kortingscode.nl.

De onderzoekers hebben in alle stadions de prijzen gemiddeld van het relatief duurdere kleine biertje (meestal een kwart liter) en de voordeligere grootste pint (doorgaans een halve liter). De uitkomsten geven een paar opvallende inzichten. Zo eindigt de als prijzig bekend staande Amsterdam ArenA met 10,30 euro per liter keurig in de middenmoot en is de Rotterdamse Kuip zelfs bijna de voordeligste bierverstrekker.

Light-bier

In het kampioensstadion is dit seizoen nota bene een prijsverláging doorgevoerd. De doorsneeprijs van 8,80 voor een liter is twintig cent lager dan tijdens afgelopen voetbaljaargang. Hiermee is de Kuip het op één na goedkoopste stadion. De onderzoekers tekenen hierbij wel aan dat in Rotterdam-Zuid light-bier wordt geschonken.

Het voordeligste gerstenat komt uit de tap bij Heracles: in Almelo kost een liter bier 8,40 euro. NAC-supporters, die bekend staan om hun forse bierconsumptie rond de thuiswedstrijden in Breda, betalen heel overzichtelijk precies een tientje per liter. Dit geldt ook voor de aanhangers van PEC, FC Utrecht en PSV.

Bij Excelsior en Roda JC (9,20 euro per liter) en FC Twente (9) komen dorstige voetbalfans relatief voordelig aan hun trekken. Willem II zit met 9,30 euro per liter ook laag in de prijzenranglijst. Het gepromoveerde VVV maakt het hernieuwde eredivisieschap flink te gelde. Niet alleen is het bier in De Koel relatief het duurst, de Limburgers voerden ook de grootste prijsverhoging door: 12,5 procent.

De verschillende grote brouwerijen zijn redelijk verdeeld over de stadions. Heineken bedient vijf clubs, Amstel en Jupiler vier. Bavaria is in twee voetbaltempels langs de lijn te bestellen, Grolsch alleen bij FC Twente in ’thuisstad’ Enschede.