Kinderen van moeder ontnomen en mogelijk meegenomen naar Syrië

De vader, Mostafa, haalde de jongste twee kinderen van twee en drie jaar oud op 21 juni „onder valse voorwendselen van school”, aldus de politie. Hij haalde vervolgens de andere twee kinderen op en vertrok vermoedelijk naar Syrië. De kinderen werden daarop door de moeder als vermist opgegeven. Het gaat om Hain (7), Berivan (5), Sharifa (3) en Tala Ahmad (2).

De politie komt nu pas met het officiële vermissingsbericht en de foto’s naar buiten. Dat is volgens een woordvoerder van de politie na een zorgvuldige afweging gebeurd, omdat er kinderen in het spel zijn en de privacy dan zwaarder telt.

De politie is in gesprek met de ouder, meldt Omroep West. „Daar kunnen we verder niets over zeggen. Het onderzoek gaat door en we houden contact met de vader.”