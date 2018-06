Moeder alsnog opgepakt om dood Sharleyne (8)

Het meisje overleed na de val van een flat in 2015. In eerste instantie werd gedacht dat het om een noodlottig ongeval ging. De vader van het meisje geloofde dat echter niet en begon een zogeheten artikel 12-procedure om vervolging af te dwingen. Het gerechtshof in Leeuwarden gaf de vader gelijk.

Op basis van nieuwe aanwijzingen, zoals een nieuw forensisch rapport, is de moeder maandag aangehouden. Ze wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris, die moet beslissen over haar voorarrest.

Advocaat Sébas Diekstra, die de vader bijstaat, laat weten dat zijn cliënt „opgelucht” is door de aanhouding van de moeder. „Het is goed te vernemen dat het Openbaar Ministerie nu direct heeft doorgepakt. Een verdachte van een dergelijk ernstig levensdelict hoort een strafproces ook niet in vrijheid af te wachten.”

Sharleyne woonde met haar moeder op de tiende verdieping van een flat in Hoogeveen. Haar lichaam werd twee jaar geleden in de nacht van 7 op 8 juni onderaan die flat gevonden. Nooit is komen vast te staan of het meisje is gevallen, gesprongen of gegooid. Op basis van getuigenverklaringen was eerder wel al vast komen te staan dat de moeder zich, direct na de val, op de galerij bevond.