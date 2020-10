‘Links maakt enorme denkfout over islamterreur’

In de podcast gaat het onder meer over de rel tussen de Turkse president Erdogan en zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron, homoseksualiteit binnen de moslimgemeenschap en de verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten. Duk heeft uitgebreid gesproken met Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Heeft hij er vertrouwen in dat zijn baas, Donald Trump, vier jaar bijtekent in het Witte Huis?

