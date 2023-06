Code geel: felle buien en onweer op komst

Stevige buien met onweer

In de ochtenduren hebben we te maken met wolkenvelden met tussendoor ook af en toe zon. In de noordelijke helft komt een bui voor, elders is het overwegend droog. De zwakke tot matige wind draait gedurende de ochtend naar het zuiden.

In de loop van de middag komen in de zuidelijke provincies stevige regen- en onweersbuien voor. Deze buien trekken geleidelijk noordoostwaarts over het land. De buien bereiken ’s avonds pas de noordelijke provincies. Tijdens de buien kan plaatselijk veel neerslag in korte tijd vallen, is kans op hagel en kunnen harde windstoten voorkomen.

De temperatuur stijgt naar 24 tot lokaal 30 graden. Door de hoge luchtvochtigheidsgraad voelt het drukkend warm aan.

De stevige regen- en onweersbuien trekken noordoostwaarts over het land. In het zuidwesten klaart het geleidelijk op, maar helemaal droog wordt het hier niet want er blijft kans op een enkele bui. Tijdens de nacht naar woensdag wordt het op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan een graad of 17 graden.

Daarna weer zon en soms een fel buitje

Op woensdagochtend kan het lokaal een beetje regenen, maar vervolgens wordt het overal droog. In de middag is er ruimte voor de zon en blijft het overal droog. De meeste zon is weggelegd voor de westelijke kustprovincies. Het wordt zo’n 21 tot 27 graden. Er waait een overwegend matige westenwind.

Het zuidoosten maakt donderdag kans op stevige regen- en onweersbuien terwijl het elders waarschijnlijk droog blijft. Er zijn wolken, maar vooral in het noordwesten krijgt de zon ook kansen. De wind draait naar noordelijke richtingen en hiermee wordt minder warme lucht naar ons land gevoerd. De middagwaarden liggen veelal rond de 23 graden.

Vrijdag schijnt de zon geregeld en wordt het zo’n 24 graden. In het weekend stijgt de temperatuur weer. Zondag klimt de temperatuur lokaal mogelijk zelfs naar tropische waarden. Daarbij is het vaak droog met flink wat zon.