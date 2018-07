Iraaks leger neemt alle olievelden in

Federale Iraakse troepen en sjiitische milities bereikten maandag de noordelijke stad Kirkuk en hielden voor de stad halt. Duizenden burgers zijn de stad ontvlucht. Kirkuk telt naar schatting 1,3 miljoen inwoners.

Kirkuk werd in 2014 bezet door de Peshmerga, het Koerdische leger. Dat was daartoe in staat toen het Iraakse leger verdween tijdens de opmars van Islamitische Staat. In Kirkuk wonen van oudsher de religieuze groeperingen soennieten, sjiieten en christenen. De bevolking bestaat onder meer uit Koerden, Arabieren, Turkmenen en Arameeërs.