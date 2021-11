Premium Het beste van De Telegraaf

’Linkspoot’ vertelt levensverhaal oud-profvoetballer Arno Arts schrijft biografie: ’Droom waarmaken kan ook zonder gekkigheid’

Door Roy Klopper

Arno Arts speelde tussen 1986 en 2005 bij NEC, FC Luzern, FC Twente, Cambuur, Willem II, FC Utrecht en VVV. Zijn levensverhaal heeft hij nu opgeschreven. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

NIJMEGEN - Ouders van talentvolle jeugdspelers zullen wel eens schrikken van voetbalbiografieën. De ene ex-international was seksverslaafd, de ander zat aan cocaïne. In wat voor wereld komt zoonlief straks misschien terecht? Dat het ook anders kan, bewijst het levensverhaal van oud-prof Arno Arts. Voetbalanalist Johan Derksen: „Eindelijk een boek van een voetballer die geen dorpsidioot is of in de goot belandde als oud-international.”