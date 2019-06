Vrouw (73) in de cel vanwege ’controlerend gedrag’ tegen haar man

Zijn veeleisende vrouw dreef Michael tot wanhoop. Vermoedelijk deed hij aangifte tegen zijn vrouw, hoewel hij dat niet wil bevestigen. Dat schrijft The Sun. Michael: „ Ze zei tegen mij dat ze niet met mij kon worden gezien. Dat gaf mij een slecht gevoel.”

Ook zijn auto schoonmaken, werd hem niet in dank afgenomen door zijn vrouw. „Ze liet voortdurend briefjes voor mij achter waarop stond wat ik schoon moest maken.”

Michael en Valerie Sanders in gelukkigere tijden. Ⓒ Facebook

Valerie Sanders moest 17 uur in de gevangeniscel doorbrengen. Daarna werd de aanklacht tegen haar op het laatste moment teruggetrokken.

Dit type ’extreem controlerend gedrag’ werd in 2015 officieel een misdrijf. Deze zaak is extra uitzonderlijk omdat de overgrote meerderheid - 97 procent - van de aanklachten is gericht tegen mannen.

Michael en Valerie Sanders ontmoeten elkaar via een datingwebsite in 2012. Ze liggen nu in scheiding .