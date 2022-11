Ex-premier Netanyahu stevent af op zege in Israëlische verkiezingen

Likoed kwam als grootste partij uit de bus, en behaalde 31 zetels. De liberale Yesh Atid van uittredend premier Yair Lapid behaalde de tweede plaats met 24 zetels. De opkomst was met 71,3 procent relatief hoog. Het ging om de vijfde stembusslag in amper 3,5 jaar in Israël.

Een glunderende Netanyahu gaf dinsdagavond al een toespraak in zijn partijhoofdkwartier. „We hebben een enorme motie van vertrouwen gewonnen van het volk van Israël”, klonk het toen voor een de juichende menigte. „We staan op de rand van een zeer grote overwinning.”

Rechts-religieuze coalitie

Netanyahu hoopt een politieke comeback te maken na meer dan een jaar in de oppositie. Nu zijn conservatieve Likoed als grootste partij uit de bus lijkt te komen, kan Netanyahu met andere partijen die tot zijn kamp worden gerekend een coalitie gaan vormen, daarbij ook steunend op uiterst-rechtse en ultra-orthodoxe partijen.

Mogelijk strooit Balad, een kleine Arabische (en anti-zionistische) partij, echter nog roet in het eten: als die genoeg stemmen haalt voor de kiesdrempel, veranderen de verhoudingen en komt het blok van Netanyahu mogelijk net niet aan de vereiste 61 zetels voor een meerderheid. Daarover moet de definitieve uitslag – die donderdag verwacht wordt – uitsluitsel brengen.

(Lees verder onder de foto)

Aanhangers van Likoed, de partij van Netanyahu, zijn uitzinnig na de exitpolls Ⓒ AFP

Comeback

De inmiddels 73-jarige Netanyahu was in de jaren ’90 al premier, en later ook tussen 2009 en vorig jaar. Het leverde hem de titel op van langstzittende premier in de geschiedenis van Israël. Hij is ook al jaren verwikkeld in meerdere corruptiezaken. Aanhangers zien dat als een heksenjacht. Volgens hen is Netanyahu de enige leider die voor politieke stabiliteit kan zorgen.

De huidige regeringscoalitie bestaat uit zowel linkse als rechtse partijen (en zelfs een kleine Arabische partij), die vooral zijn verenigd in hun afkeer van de voormalige premier. Die anti-Netanyahu-coalitie verloor eerder dit jaar haar nipte meerderheid in het parlement, en slaagde er niet in om die terug te krijgen. Een van de leden van die coalitie, het linkse Meretz, lijkt nu helemaal niet meer in de Knesset terug te keren.