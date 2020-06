Man loopt dwarslaesie op door val over boomstam, politie zoekt getuigen

„De recherche is een onderzoek gestart naar wat er voorafgaand aan de val is gebeurd en of er sprake is van een ongeval of dat er mogelijk opzet in het spel is”, aldus de politie Amsterdam.

Het incident vond op 29 mei rond 12.45 uur plaats bij de Hazenheuvel. De man fietste rondjes door het bos en bij de tweede ronde raakte hij de boomstam.

De politie roept mensen op die die dag in het Amsterdamse Bos waren om zich te melden. Ook eigenaars van geparkeerde auto’s die beschikken over een dashcam wordt om hulp gevraagd.