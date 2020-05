Drie aanhoudingen in Amsterdam na vondst 54 kilo coke

Agenten volgden, na een melding van een verdachte situatie, een auto en zagen dat de bestuurder een parkeergarage aan het Koningin Wilhelminaplein in Slotervaart in stadsdeel Nieuw-West in reed en bij een ander voertuig stopte. Omdat vermoedelijk sprake was van een transactie besloten de agenten in te grijpen.

In een van de auto’s trof de politie pakketjes met in totaal 54,2 kilogram cocaïne aan. Twee mannen en een vrouw die bij de twee voertuigen stonden zijn aangehouden. Het gaat om een 56-jarige vrouw uit Rotterdam en twee mannen uit Amsterdam van 36 en 39 jaar.

De cocaïne vertegenwoordigt een straatwaarde van ruim 1,3 miljoen euro.